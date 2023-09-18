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Бистрович: в «Балтике» у меня получился идеальный дебют

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Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о своём дебютном матче с «Ростовом» в восьмом туре РПЛ.

«Идеальный дебют? Не очень скромно, но да, это так (смеётся). Дебют у меня и правда получился отличным. Хотя всегда есть, куда расти. Я с нетерпением ждал своего появления на поле. Это был мой первый официальный матч за четыре месяца, чем я был очень воодушевлен», — приводит слова Бистровича «Чемпионат».

Как сообщается в Telegram-канале ЦСКА, соглашение с «Балтикой» предусматривает опцию выкупа 25-летнего хорвата.

Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славен Белупо». На его счету восемь голов в 96 матчах за армейцев.

Ранее нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал об уровне РПЛ.

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