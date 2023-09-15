Энрикес: даже без еврокубков в России серьёзный чемпионат

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес рассказал об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«РПЛ — интересная лига. Я хотел попробовать себя здесь, когда ещё был в Польше. Даже несмотря на то, что команды не участвуют в еврокубках, уровень игры здесь хорош. У меня были предложения из других лиг, но, всё взвесив, я счёл предложение «Балтики» лучшим и самым интересным», — цитирует Энрикеса «Чемпионат».

Энрикес присоединился к «Балтике» на правах свободного агента. Контракт с калининградцами подписан на два года.

В сезоне-2022/23 футболист провёл за «Медзь» 29 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

Ранее ЦСКА объявил о переходе Бистровича в «Балтику» на правах аренды.