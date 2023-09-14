ЦСКА объявил о переходе Бистровича в «Балтику» на правах аренды

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович перешёл в калининградскую «Балтику» на правах аренды.

Как сообщается в Telegram-канале московского клуба, соглашение с «Балтикой» предусматривает опцию выкупа 25-летнего хорвата.

Бистрович перешёл в ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славен Белупо». На его счету восемь голов в 96 матчах за армейцев.

Прошлый сезон полузащитник провёл в итальянском «Лечче» и нидерландской «Фортуне».

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» арендовали полузащитника ЦСКА Егора Ушакова с правом выкупа за 110 млн рублей.