В «Балтике» заявили, что хотят бороться за позиции в середине таблицы РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что команда намерена бороться за позиции в середине таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы хотим остаться в РПЛ по итогам сезона. Но мы всё-таки не хотим бороться за место в РПЛ в конце сезона, хотим бороться за середину таблицы», — приводит слова Волженкина ТАСС.

30 сентября «Балтика» проиграла ЦСКА со счётом 0:1 в матче 10-го тура чемпионата России.

На данный момент на счету команды семь очков и 14-я позиция в турнирной таблице.

Ранее Игнашевич взял вину на себя за поражение от ЦСКА в матче РПЛ.