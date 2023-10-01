В «Балтике» заявили, что хотят бороться за позиции в середине таблицы РПЛ
- РИА Новости
«Мы хотим остаться в РПЛ по итогам сезона. Но мы всё-таки не хотим бороться за место в РПЛ в конце сезона, хотим бороться за середину таблицы», — приводит слова Волженкина ТАСС.
30 сентября «Балтика» проиграла ЦСКА со счётом 0:1 в матче 10-го тура чемпионата России.
На данный момент на счету команды семь очков и 14-я позиция в турнирной таблице.
Ранее Игнашевич взял вину на себя за поражение от ЦСКА в матче РПЛ.