Тренер Гассиева: был уверен, что мы выиграли у Валлина раундов восемь точно

Виталий Сланов, тренер российского боксёра Мурата Гассиева, высказался о поединке подопечного со шведом Отто Валлином.

«Что сейчас спорить с решением судей? Был уверен, что мы выиграли раундов восемь точно. Он отбрыкивался, уходил, даже джеб полноценный не наносил. Один раз в каком-то раунде попал в глаз, и всё», — приводит слова Сланова пресс-служба Федерации бокса России.

Он считает, что Гассиев одержал убедительную победу.

«Но отдали, как отдали. Да, он не смог нокаутировать Валлина. А так Мурат выиграл бой, тот же ничего практически не сделал. Всё равно скажу так: что бой не понравился, не наш день».

Россиянин проиграл шведу раздельным решением судей и расстался с чемпионским поясом Всемирной боксёрской ассоциации Inter-Continental в тяжёлой весовой категории.

На счету Гассиева 30 побед (23 — нокаутом) и два поражения. В активе Валлина 26 побед (14 — нокаутом) при одном поражении.

Ранее Валлин заявил, что не видит смысла в реванше с Гассиевым.