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Защитник ЦСКА Мойзес восстановился после травмы и приступил к тренировкам

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов не исключил, что защитник Мойзес сможет помочь армейской команде в ближайших матчах чемпионата России по футболу.
Защитник ЦСКА Мойзес восстановился после травмы и приступил к тренировкам
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мойзес приступает к работе в общей группе, все болячки позади. У Агапова повреждение колена. Степень тяжести сейчас сказать не можем. Завтра МРТ», — цитирует Федотова ТАСС.

По его словам, Виктор Мендес, Кирилл Набабкин и Антон Заболотный не попали в стартовый состав, «потому что у ребят огромная нагрузка».

«И появляются футболисты, которые в настоящий момент лучше готовы», — заключил Федотов.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. Победный мяч забил Виктор Давила (18-я минута). Мойзес пропустил уже второй матч РПЛ кряду из-за повреждения.

ЦСКА (16 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» (семь) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич взял вину на себя за поражение от ЦСКА в матче РПЛ.



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