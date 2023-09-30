Защитник ЦСКА Мойзес восстановился после травмы и приступил к тренировкам

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов не исключил, что защитник Мойзес сможет помочь армейской команде в ближайших матчах чемпионата России по футболу.

«Мойзес приступает к работе в общей группе, все болячки позади. У Агапова повреждение колена. Степень тяжести сейчас сказать не можем. Завтра МРТ», — цитирует Федотова ТАСС.

По его словам, Виктор Мендес, Кирилл Набабкин и Антон Заболотный не попали в стартовый состав, «потому что у ребят огромная нагрузка».

«И появляются футболисты, которые в настоящий момент лучше готовы», — заключил Федотов.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу столичной команды. Победный мяч забил Виктор Давила (18-я минута). Мойзес пропустил уже второй матч РПЛ кряду из-за повреждения.

ЦСКА (16 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» (семь) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич взял вину на себя за поражение от ЦСКА в матче РПЛ.





