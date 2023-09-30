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17-летний Мухин — о допуске юношеских футбольных сборных: начинается всё с малого

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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин предположил, что после допуска юношеских сборных Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) снимет санкции и с главной национальной команды.
17-летний Мухин — о допуске юношеских футбольных сборных: начинается всё с малого
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Отреагировал, что начинается всё с малого, допустили до 17 лет. Может быть, дойдёт до молодёжки, потом до нас. Хорошая новость, будем надеяться на лучшее», — цитирует Мухина ТАСС.

Вместе с тем игрок дал понять, что возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азию «тоже неплохой вариант».

17-летний хавбек провёл за главную сборную России шесть матчей, но не отметился результативными действиями.

УЕФА допустил к участию в международных турнирах юношеские сборные России (игроки не старше 17 лет) в нейтральном статусе. Немногим позже о бойкоте соревнований с участием россиян объявили Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания и Норвегия.

ФИФА и УЕФА отстранила российские сборные и клубы от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Вячеслав Колосков не исключил, что УЕФА сможет убедить часть федераций отказаться от бойкота.

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