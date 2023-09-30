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Федотов: ЦСКА не хватило ещё одного гола, чтобы снять напряжение в матче с «Балтикой»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе армейского клуба над «Балтикой» в десятом туре чемпионата России.

«Первый тайм складывался непросто. Не хватало точности, работы с мячом. Было много проникающих передач, но слабо подбирали. Во втором тайме ушёл груз ответственности. Команда показала организованный командный футбол. Не хватило ещё одного гола, чтобы снять напряжение», — цитирует Федотова Sport24.

Игра в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил Виктор Давила (18-я минута).

ЦСКА (16 очков) занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Балтика» (семь) располагается на 14-й строчке.

Ранее Игнашевич взял вину на себя за поражение от ЦСКА в матче РПЛ.

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