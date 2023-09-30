«Ливерпуль» вдевятером уступил «Тоттенхэму» в АПЛ
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Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
В составе мерсисайдской команды мяч забил Коди Гакпо (45-я минута). Автогол у Жоэля Матипа (90+6). В коллективе из столицы Британии отличился Сон Хын Мин (36-я).
«Ливерпуль» получил два удаления. Красные карточки заработали Кёртис Джонс (26-я) и Диогу Жота (69-я).
Красные с 16 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Шпоры» (17) — второе.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ.