«Ливерпуль» вдевятером уступил «Тоттенхэму» в АПЛ

«Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе мерсисайдской команды мяч забил Коди Гакпо (45-я минута). Автогол у Жоэля Матипа (90+6). В коллективе из столицы Британии отличился Сон Хын Мин (36-я).

«Ливерпуль» получил два удаления. Красные карточки заработали Кёртис Джонс (26-я) и Диогу Жота (69-я).

Красные с 16 очками занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Шпоры» (17) — второе.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ.