Спортдиректор «Оренбурга» назвал победу над «Зенитом» исторической

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе над «Зенитом» в десятом туре чемпионата России.

«Для нас это историческая победа! Конечно, любому клубу всегда приятно обыграть «Зенит». Действительно, обыграть чемпиона — дорогого стоит. Притом что состав «Зенита» очень сильный», — цитирует Андреева Sport24.

Он также подчеркнул, что петербургский клуб сможет вернуть себе очки в будущих матчах.

«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу. Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. Сине-бело-голубые с 17 баллами идут на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».