Сорин: российские лыжники перестали рассчитывать на участие в Кубке мира

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал продление отстранения российских и белорусских лыжников со стороны FIS.

«В прошлом году мы ещё ждали конгресса FIS — были небольшие надежды, что нас допустят. В этом году никто даже не знал, в какую дату будет совещание. Я не знаю таких спортсменов, которые бы думали и надеялись, что в этом году поедут на Кубок мира», — цитирует Сорина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что конкуренция внутри страны — хорошая.

Сегодня стало известно, что FIS на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.

Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24.

Ранее Юрий Бородавко заявил, что продление отстранения FIS было предсказуемым.