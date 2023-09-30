Сорин: российские лыжники перестали рассчитывать на участие в Кубке мира
«В прошлом году мы ещё ждали конгресса FIS — были небольшие надежды, что нас допустят. В этом году никто даже не знал, в какую дату будет совещание. Я не знаю таких спортсменов, которые бы думали и надеялись, что в этом году поедут на Кубок мира», — цитирует Сорина РИА Новости.
Он также подчеркнул, что конкуренция внутри страны — хорошая.
Сегодня стало известно, что FIS на осенней конференции в Цюрихе продлила отстранение российских и белорусских спортсменов.
Таким образом, российские представители лыжных дисциплин не смогут принять участие в Кубке мира сезона-2023/24.
Ранее Юрий Бородавко заявил, что продление отстранения FIS было предсказуемым.