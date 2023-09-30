Геркус назвал ярким выход Жемалетдинова на замену в матче с «Пари НН»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу железнодорожников в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН» (1:0).

«Полагаю, что прошедший матч постепенно уходил в сторону ничейного результата. Однако в этой ситуации стоит отдать должное хорошей скамейке «Локомотива». Когда за весь матч практически не имеешь ударов в створ, а затем твой футболист выходит на замену и забивает, это дорогого стоит. Как мне кажется, Рифат Жемалетдинов должен начать получать чуть больше доверия со стороны тренерского штаба и игровых минут после такого яркого выступления», — заявил Геркус RT.



Также он высказался о том, на что сейчас претендуют железнодорожники в связи с последними результатами.



«При всех заслугах игроков, мне кажется, команде немного везло в последних матчах. Не сказал бы, что стоит ждать борьбы за высокие места. Попадание в топ-5 по итогам сезона будет хорошим результатом», — добавил собеседник.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды над «Пари НН» в матче десятого тура чемпионата России.