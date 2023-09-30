Гвардиола — о деле Негрейры: «Барселона» не платила судьям, не видел этого
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«Подождём и увидим. Пусть идёт судебный процесс. Я не погружён в это, ничего не видел и не читал. Но я точно не видел, чтобы «Барселона» платила судьям, чтобы получить выгоду от этого. Не видел такого», — цитирует Гвардиолу The Mirror.
28 сентября сине-гранатовым предъявили официальное обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.
По информации The Telegraph, в случае признания вины «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального клуба, что приведёт к банкротству.
Ранее руководство «Барселоны» приняло решение прекратить какие-либо контакты с «Севильей» после демарша клуба из Андалусии.