Федерация фигурного катания Москвы рассмотрит создание этического органа

Президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы Антон Абдурахманов заявил, что рассмотрит идею создания органа, который будет заниматься вопросами этики.

«Очень важный вопрос, подумаем об этом. Идут обращения родителей, каждое лично рассматриваю. Видим через соцсети, через прессу, будем думать об этом. Вряд ли назовём комитетом по этике, может быть, иначе, но в новом уставе эту тему затронем», — цитирует Абдурахманова РИА Новости.

29 августа мама Алины Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел. В итоге оказалось, что девушка жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы.

Ранее стало известно, под какую музыку будет катать свою произвольную программу чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева.