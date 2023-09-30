РИА Новости: фигуристка Акатьева будет выступать под музыку из фильма «Адмирал»

Стало известно, под какую музыку будет катать свою произвольную программу чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева.

Ученица Этери Тутберидзе будет исполнять произвольную программу под музыку из российского кинофильма «Адмирал», сообщает РИА Новости.

Фигуристка должна была показать программу на контрольных прокатах сборной России в сентябре, но не смогла из-за проблем со здоровьем.

16-летняя спортсменка является действующей чемпионкой России. Также на счету россиянки две медали юниорской серии Гран-при ISU и два мировых рекорда среди юниоров: по сумме баллов и в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что Акатьева и Аделия Петросян станут хедлайнерами первого этапа Кубка московского спорта по фигурному катанию сезона-2023/24.