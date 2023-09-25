Акатьева и Петросян откроют второй сезон «Битвы школ» по фигурному катанию

Российские фигуристки Софья Акатьева и Аделия Петросян станут хедлайнерами первого этапа Кубка московского спорта по фигурному катанию сезона-2023/24 — командных юношеских соревнований среди спортсменов от шести до двенадцати лет, организованных Департаментом спорта города Москвы.

«Битва школ» пройдёт в Москве во второй раз, первая серия соревнований по фигурному катанию стартовала в ноябре 2022-го и завершилась в апреле 2023-го. Тогда в Кубке приняли участие 100 школ.

В рамках первого этапа второго сезона на лёд выйдут коллективы школ «Столица», «Волосожар», «Брайс», «ОЛИМП», «Динамовец», «Формула успеха» и «Лига фигурного катания».

«Первый Кубок московского спорта открыл нам множество новых талантов, которые уже показывают выдающиеся результаты», — отметила Нина Мозер, генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках города Москвы.

В Кубке примут участие команды 20 школ фигурного катания, включая воспитанников сильнейших учреждений России: школы ЦСКА, ледового дворца «Хрустальный» Этери Тутберидзе и академии «Ангелы Плющенко». Помимо этого, состязаться за звание лучшей молодой команды будут представители 80 коммерческих организаций.

Ранее Татьяна Тарасова ответила на вопрос, можно ли назвать Этери Тутберидзе лучшим специалистом в России на данный момент.