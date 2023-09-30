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Деограсия — о победе над «Зенитом»: было важно играть в наш футбол, и всё получилось

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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о победе над «Зенитом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Деограсия — о победе над «Зенитом»: было важно играть в наш футбол, и всё получилось
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь хотел бы сказать спасибо игрокам. И тем, кто играет, и тем, кто не играет. Они очень хорошо работают на тренировках, видно результат в играх. Ещё бы хотел сказать спасибо болельщикам. Важно было контролировать мяч, играть спокойно. Затем было важно играть в наш футбол, и у нас всё получилось», — цитирует Деограсию «Матч ТВ».

«Оренбург» впервые в истории обыграл «Зенит» в чемпионате России по футболу. Встреча в Оренбурге завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. «Сине-бело-голубые» с 17 баллами идут на третьей строчке. 

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

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