Крянин назвал оптимальным календарь предстоящих лыжных соревнований в России

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин высказался о календаре соревнований по лыжным видам спорта в сезоне-2023/24.

«Считаю, что наш календарь неидеален, но его можно назвать довольно плотным и наиболее оптимальным. В нём задействованы все регионы, которые хотят и могут оказать содействие и провести соревнования. Подрастающим ребятам будет крайне полезно побороться со спортсменами вроде Александра Большунова или Сергея Устюгова», — заявил Крянин RT.

Также он рассказал про планы в развитии собственных соревнований.

«Сейчас мы будем проводить работу по своим турнирам и стараться привлечь к ним как можно больше заинтересованных сторон. Если говорить об Олимпиаде 2026 года, то мы всегда открыты для честной борьбы — на приемлемых для нас условиях, с возможностью представить свои флаг и гимн», — добавил Крянин.

Ранее Крянин поделился мнением о продлении отстранения российских и белорусских лыжников от международных соревнований.