Президент «Урала» заявил, что не в курсе своей возможной дисквалификации от РФС

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о том, что его могут дисквалифицировать за угрозы судьям.

«Меня планируют дисквалифицировать на три месяца? Мне сказать нечего. Ну и? Появилась такая информация, а у меня её нет», — цитирует Иванова Sport24.

По информации журналиста Ивана Карпова, РФС планирует отстранить главу команды от футбола после заседания комитета по этике. Отмечается, что срок дисквалификации составит три месяца.

После матча десятого тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) Иванов назвал судейство в чемпионате катастрофическим. Он также призвал утопить арбитров и признался, что хотел бы разбить битой голову «кому-нибудь» на поле.

Ранее сообщалось, что Виктор Гончаренко своим молчанием на флеш‑интервью не нарушил регламент.