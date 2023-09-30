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Рашевский прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Авангардом»

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Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский объяснил причины преимущественной победы над омским «Авангардом» со счётом 6:0.
Рашевский прокомментировал разгромную победу «Динамо» над «Авангардом»
  • РИА Новости

«Мы не смотрели, где наша команда в турнирной таблице, а где соперник. Мы всегда уверены в себе. Знали, что противник сейчас — «раненый зверь», так как последние игры для него были проигрышными, и это даёт ему большую мотивацию. Мы старались играть комплексно: в чужой зоне не заигрываться, а в своей быть более строгими и надёжными. Но, как говорят, всё равно лучшая оборона — это атака. Наша команда для всех настраивается хорошо, но на «Авангард» по-особенному. Хочется, чтобы серия домашних побед над омичами, которых теперь пять, продолжалась и дальше», — заявил RT Рашевский.

Ранее сообщалось, что «Металлург» шестой раз подряд обыграл в гостях «Салават Юлаев» в КХЛ.

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