Российского тренера оправдали после обвинений в жестоком обращении с гимнастками
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Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на La Stampa.
Сообщалось, что итальянский тренер Эмануэле Маккарани и его ассистент Тишина применяли «психологическое давление», что провоцировало «пищевые и психологические расстройства у некоторых спортсменок».
В 2022 году несколько итальянских спортсменок, в том числе чемпионки мира и Европы, рассказали о случаях жестокого обращения, психологического насилия и унижения со стороны наставников.
Ранее Валентина Родионенко заявила, что в спортивной гимнастике не может быть трансгендеров.