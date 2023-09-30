Российского тренера оправдали после обвинений в жестоком обращении с гимнастками

Российский тренер по художественной гимнастике Ольга Тишина оправданна судом Италии по делу о жестоком обращении с учениками.

Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на La Stampa.

Сообщалось, что итальянский тренер Эмануэле Маккарани и его ассистент Тишина применяли «психологическое давление», что провоцировало «пищевые и психологические расстройства у некоторых спортсменок».

В 2022 году несколько итальянских спортсменок, в том числе чемпионки мира и Европы, рассказали о случаях жестокого обращения, психологического насилия и унижения со стороны наставников.

Ранее Валентина Родионенко заявила, что в спортивной гимнастике не может быть трансгендеров.