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Российского тренера оправдали после обвинений в жестоком обращении с гимнастками

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Российский тренер по художественной гимнастике Ольга Тишина оправданна судом Италии по делу о жестоком обращении с учениками.
Российского тренера оправдали после обвинений в жестоком обращении с гимнастками
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на La Stampa.

Сообщалось, что итальянский тренер Эмануэле Маккарани и его ассистент Тишина применяли «психологическое давление», что провоцировало «пищевые и психологические расстройства у некоторых спортсменок».

В 2022 году несколько итальянских спортсменок, в том числе чемпионки мира и Европы, рассказали о случаях жестокого обращения, психологического насилия и унижения со стороны наставников.

Ранее Валентина Родионенко заявила, что в спортивной гимнастике не может быть трансгендеров.

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