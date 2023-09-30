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Дзагоев: ЦСКА навсегда в моём ДНК

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Российский полузащитник Алан Дзагоев сказал о желании в будущем вернуться в ЦСКА.
Дзагоев: ЦСКА навсегда в моём ДНК
  • РИА Новости

«Я ни разу не лукавлю, когда говорю, что ЦСКА навсегда в моём ДНК. Видимо, вернусь уже в каком-нибудь другом статусе — либо тренером, либо селекционером. Надеюсь, судьба нас сведёт, мы точно не прощаемся», — цитирует игрока «Чемпионат».

Напомним, что Дзагоев забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи в 395 матчах за ЦСКА с 2008 по 2022 год. В составе красно-синих полузащитник стал трёхкратным чемпионом России. Последним его клубом был «Рубин».

Ранее сообщалось, как Юрий Наниев отреагировал на то, что Дзагоев перешёл в «Ламию».

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