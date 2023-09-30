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Хави признался, что из-за день рождения не будет смотреть матч «Реала»

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Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, будет ли он смотреть матч восьмого тура Примеры между «Жироной» и «Реалом».

«У меня день рождение. Я не смогу посмотреть этот матч. Это больно. Я хотел бы ничью, но надеюсь, что победит сильнейший», — цитирует Хави Football Espana.

Встреча между командами пройдёт 30 сентября. Начало — в 19:30.

После семи туров чемпионата Испании «Реал» идёт на третьей позиции, набрав 18 очков. В случае победы команда сместит с первой строчки идущую в лидерах «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Севилью» благодаря автоголу Рамоса.

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