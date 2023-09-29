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«Барселона» обыграла «Севилью» в Примере, у Рамоса автогол

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«Барселона» на своём поле нанесла поражение «Севилье» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Игра на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» завершилась со счётом 1:0 в пользу каталонской команды.

Защитник коллектива из Андалусии Серхио Рамос забил мяч в свои ворота на 76-й минуте игры.

«Барселона» набрала 20 очков и вышла в лидеры Примеры. «Севилья» (семь) располагается на 12-й строчке. Главные преследователи сине-гранатовых проведут матчи шестого тура в ближайшие выходные.

Ранее сообщалось, что «Барселона» объявила о разрыве деловых отношений с «Севильей».

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