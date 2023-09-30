Конур: «Аль-Иттихад» готовит новое предложение «Ливерпулю» по трансферу Салаха

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах в зимнее трансферное окно может перейти в саудовский «Аль-Иттихад».

По информации журналиста Экрема Конура в соцсетях, клуб из Саудовской Аравии готовит крупное предложение для «Ливерпуля» по переходу игрока в январе.

Как сообщали СМИ, летом «Аль-Иттихад» собирался подписать Салаха за рекордные для лиги €250 млн и сделать его самым высокооплачиваемым футболистом.

31-летний египтянин в сезоне-2023/24 сыграл в семи матчах, забил четыре гола и отдал четыре результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее гол Салаха помог «Ливерпулю» победить ЛАСК в Лиге Европы.