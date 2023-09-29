Представители «Севильи» отказались от посещения матча с «Барселоной»

Руководство «Севильи» приняло решение отказаться от официальных встреч с коллегами из «Барселоны» из-за дела Негрейры.

«Мы не будем присутствовать в ложе Олимпийского стадиона на матче с «Барселоной», — сообщает пресс-служба клуба из Андалусии.

Подчёркивается, что «Севилья» резко осуждает действия бывших руководителей «Барселоны», которым предъявили обвинения в коррупции.

28 сентября сине-гранатовым предъявили официальное обвинение в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры.

По информации The Telegraph, в случае признания вины «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального клуба, что приведёт к банкротству.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может прекратить своё существование.