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«Пари НН» готов помочь легионерам в получении паспорта России

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что руководство готово помочь иностранным футболистам нижегородского клуба в получении российского гражданства.
«Пари НН» готов помочь легионерам в получении паспорта России
  • РИА Новости

«В «Пари НН» небольшое количество ребят-иностранцев, но тем не менее, если кто-то из них решит получить паспорт РФ, то наш клуб приложит все силы, чтобы им помочь», — цитирует гендира Sport24.

При этом он дал понять, что пока нет такой ситуации, при которой кто-то из легионеров клуба проявил инициативу получить российское гражданство.

«Российский паспорт есть у Майги, но он все равно считается легионером и именно в этом статусе и заявлен», — добавил Мелик-Гусейнов.

За «Пари НН» выступают аргентинец Лукас Габриэль Масоэро Маси, болгарин Маттео Марианов Стаматов, Иброхимхалил Хабибулла оглы Юлдошев из Узбекистана, уругваец Хуан Мануэль Босельи Граф, нигериец Эссьен Эдем Эдедем, португалец Зе Турбо.

Ранее сообщалось, что защитник иерусалимского «Хапоэля» Шахар Пивень хотел бы играть за клуб чемпионата России и национальную команду.

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