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Матыцин: ПКР показывает успешную работу по защите истинных принципов спорта

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Министр спорта Олег Матыцин отметил важность работы Паралимпийского комитета России (ПКР) с международными спортивными федерациями по допуску российских спортсменов до участия в Играх 2024 года в Париже.
Матыцин: ПКР показывает успешную работу по защите истинных принципов спорта
  • РИА Новости

«Допуск наших паралимпийцев в нейтральном статусе подтверждает авторитет Паралимпийского комитета России на международной арене и его успешную работу по отстаиванию истинных принципов спорта», — цитирует Матыцина ТАСС.

По его словам, российские паралимпийцы всегда показывают высокие результаты и являются несомненными лидерами на мировой арене.

«Без их участия любые соревнования, тем более такие масштабные, как Паралимпийские игры, теряют в зрительском интересе», — добавил Матыцин.

Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России в нейтральном статусе допустили до участия в международных соревнованиях и Паралимпиады в Париже.

Ранее президент ПКР Павел Рожков заявил, что организация намерена добиваться полного восстановления своих законных прав в МПК и прав российских спортсменов.

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