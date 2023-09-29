Матыцин: ПКР показывает успешную работу по защите истинных принципов спорта
- РИА Новости
«Допуск наших паралимпийцев в нейтральном статусе подтверждает авторитет Паралимпийского комитета России на международной арене и его успешную работу по отстаиванию истинных принципов спорта», — цитирует Матыцина ТАСС.
По его словам, российские паралимпийцы всегда показывают высокие результаты и являются несомненными лидерами на мировой арене.
«Без их участия любые соревнования, тем более такие масштабные, как Паралимпийские игры, теряют в зрительском интересе», — добавил Матыцин.
Международный паралимпийский комитет (МПК) 29 сентября приостановил членство ПКР. Однако атлетов из России в нейтральном статусе допустили до участия в международных соревнованиях и Паралимпиады в Париже.
Ранее президент ПКР Павел Рожков заявил, что организация намерена добиваться полного восстановления своих законных прав в МПК и прав российских спортсменов.