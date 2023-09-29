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Деменко — о результатах «Краснодара»: Ивич смог достучаться до Галицкого

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Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Деменко — о результатах «Краснодара»: Ивич смог достучаться до Галицкого
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«Можно было бы однозначно говорить о притязаниях «Краснодара» на золото, если бы их состав был как, например, у «Зенита» или «Спартака». Сейчас для южан главное не терять очки до зимней паузы: если они будут располагаться высоко к тому моменту, то, вероятно, последует усиление команды и уже можно будет о чём-то говорить. «Быки» хорошо идут по турнирной таблице, но они ещё не играли со множеством других фаворитов, например ЦСКА или «Зенитом». Эти матчи многое покажут. Очень приятно, что «Краснодар» меняется: раньше Сергей Николаевич Галицкий говорил про открытый футбол, а сейчас команда больше играет на результат, умеет перестраиваться. Это заслуга Владимира Ивича, который, наверное, смог достучаться до владельца клуба. У «Краснодара» под руководством Мурада Мусаева был очень мощный состав, а сейчас клуб точечно работает на трансферном рынке», — заявил Деменко RT.

Ранее Деменко в преддверии матча команд в десятом туре РПЛ поделился мнением относительно ситуации вокруг защитника московской команды Георгия Джикии.

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