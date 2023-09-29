Деменко считает, что Джикия и Бабич могут играть в связке в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Крыльев Советов» Максим Деменко в преддверии матча команд в 10-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился мнением относительно ситуации вокруг защитника московской команды Георгия Джикии.

«В любом случае то, что Джикия на скамейке запасных в последних матчах, неприятно. Думаю, что Абаскаль и Георгий общаются между собой. Многие почему-то решили, что Бабич пришёл в команду на место Георгия, но никто не берёт в расчёт Дуарте, который тоже может вылететь из основного состава. Связка Джикия — Бабич имеет место. Именно на текущий момент тренер видит такие сочетания оптимальными. Стоит признать, что Джикия действительно сбавил, есть лишний вес.

Сейчас всё зависит от игрока: как он перестроится, выдержит ли конкуренцию. Ситуация исключительно футбольная, не буду говорить о сильном конфликте внутри команды. Да, есть нюанс, ведь Георгий — капитан команды, но, возможно, испанский специалист сказал ему: ты пока просто слабее. Показательный эпизод случился в матче с «Динамо». Было видно, как Джикия искренне переживает и радуется за команду. Если небольшой конфликт и есть, то мы просто можем о нём не знать», — заявил Деменко RT.

Ранее Деменко в преддверии матча 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» поделился мнением относительно работы Игоря Осинькина на посту главного тренера самарской команды.