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Сланов считает, что бой с Фьюри для Гассиева в приоритете

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Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева, предположил, поединок с каким боксёром для россиянина в приоритете.
Сланов считает, что бой с Фьюри для Гассиева в приоритете
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«С любым было бы интересно. Усик, Фьюри, Джошуа и Уайлдер — хорошие атлеты, большие, крупные. Но Фьюри, наверное, в приоритете. Не думаю, что обоснованно включать Чжана Чжилэя в число сильнейших в категории. Скорее, бой показал, что Джо Джойс — «дутый» боксёр. Китаец ничем не впечатлил. Ни в первом поединке с американцем, ни во втором», — заявил Сланов в интервью RT.

Ранее Сланов выбрал фаворита в поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

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