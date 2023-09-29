Сланов считает, что бой с Фьюри для Гассиева в приоритете

Виталий Сланов, тренер бывшего чемпиона мира Мурата Гассиева, предположил, поединок с каким боксёром для россиянина в приоритете.

«С любым было бы интересно. Усик, Фьюри, Джошуа и Уайлдер — хорошие атлеты, большие, крупные. Но Фьюри, наверное, в приоритете. Не думаю, что обоснованно включать Чжана Чжилэя в число сильнейших в категории. Скорее, бой показал, что Джо Джойс — «дутый» боксёр. Китаец ничем не впечатлил. Ни в первом поединке с американцем, ни во втором», — заявил Сланов в интервью RT.

Ранее Сланов выбрал фаворита в поединке между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.