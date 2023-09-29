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Веснина оценила выход Павлюченковой и Кудерметовой в полуфинал турнира WTA в Токио

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Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина прокомментировала выход Анастасии Павлюченковой и Вероники Кудерметовой в полуфинал турнира WTA в Токио.
Веснина оценила выход Павлюченковой и Кудерметовой в полуфинал турнира WTA в Токио
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«Считаю, победа Вероники Кудерметовой над Игой Швёнтек заслуживает отдельного упоминания. Она не только обыграла одну из ведущих теннисисток последних двух-трёх лет, но и самую неудобную для себя соперницу. Данный успех невероятно важен для неё и придаст уверенности в себе в преддверие полуфинала. Для Анастасии Павлюченковой это тоже особенное событие. Она пропустила много времени из-за травмы и восстановления после операции. Настя совсем недавно вернулась на корт, и для неё это первый успех после «Роллан Гаррос». Будет важно, как россиянка дальше будет себя чувствовать на турнире. Одно могу сказать точно: это будет красивый полуфинал, и прекрасно, что одна из наших девушек поборется за трофей», — заявила Веснина RT.

Ранее Веснина рассказала, за счёт чего российская теннисистка Диана Шнайдер может победить в финале турнира WTA в Нинбо (Китай).

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