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Веснина: активность Шнайдер поможет ей обыграть Жабер в финале

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Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина рассказала, за счёт чего российская теннисистка Диана Шнайдер может победить в финале турнира WTA в Нинбо (Китай).
Веснина: активность Шнайдер поможет ей обыграть Жабер в финале
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«Начнём с того, что у Шнайдер тоже есть сильные качества для победы в финале. Она является левшой с нетипичным теннисом. Но ключом к успеху в матче с Онс Жабер должна стать активность Дианы. Соперница вынудит её много передвигаться по корту, поэтому необходимо стараться действовать на опережение и навязывать свои условия. Нас ожидает очень интересный финал», — сказала Веснина RT.

Ранее Веснина высказалась о выходе Шнайдер в финал турнира WTA в Нинбо (Китай).

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