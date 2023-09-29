Веснина: активность Шнайдер поможет ей обыграть Жабер в финале

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина рассказала, за счёт чего российская теннисистка Диана Шнайдер может победить в финале турнира WTA в Нинбо (Китай).

«Начнём с того, что у Шнайдер тоже есть сильные качества для победы в финале. Она является левшой с нетипичным теннисом. Но ключом к успеху в матче с Онс Жабер должна стать активность Дианы. Соперница вынудит её много передвигаться по корту, поэтому необходимо стараться действовать на опережение и навязывать свои условия. Нас ожидает очень интересный финал», — сказала Веснина RT.

Ранее Веснина высказалась о выходе Шнайдер в финал турнира WTA в Нинбо (Китай).