Веснина — о выходе Шнайдер в финал турнира в Китае: поняла, что всё возможно

Олимпийская чемпионка по теннису в парном разряде Елена Веснина высказалась о выходе российской теннисистки Дианы Шнайдер в финал турнира WTA в Нинбо (Китай).

«Как мне кажется, Диана очень здорово проявляет себя по ходу турнира в Китае. Ещё недавно она была среди юниоров, а теперь одерживает уверенные победы над именитыми теннисистками вроде Квитовой. Это был блистательный успех. Благодаря подобным соревнованиям, Шнайдер закаляется на наших глазах. Ей пошло на пользу то, что она «поварилась» среди таких теннисисток. Через это и приходят большие победы. Обыграв Квитову, Диана поняла, что непобедимых нет, а спортсменки из топа рейтинга не так страшны. Теперь она знает, что всё возможно», — заявила Веснина RT.

Ранее российский теннисист Александр Шевченко не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Астане.