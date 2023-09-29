Узнать больше

Кавазашвили заявил, что позиция вице-президентов УЕФА по россиянам неэффективна

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили заявил, что позиция трёх вице-президентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выступивших против допуска российских юношеских сборных до участия в международных турнирах, не имеет значения.

«Если в УЕФА приняли решение допустить Россию до соревнований, то оно наверняка было принято большинством голосов. Позиция трёх вице-президентов не имеет никакого смысла и неэффективна. Неважно, кто был против, потому что решение исполкома УЕФА не имеет обратного хода», — цитирует Кавазашвили РИА Новости. 

По информации СМИ, три из пяти вице-президентов УЕФА выступили против возвращения российских сборных среди футболистов до 17 лет на международные турниры. В голосовании участвовали 20 членов исполкома. Отрицательно отнеслись к выдвинутой идее англичанин Дэвид Гилл, Лаура Макаллистер из Уэльса и поляк Збигнев Бонек.

Исполком УЕФА 26 сентября принял решение допустить в нейтральном статусе сборные России (игроки не старше 17 лет) к участию в международных турнирах.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не шантажировала УЕФА переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить