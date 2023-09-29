Кавазашвили заявил, что позиция вице-президентов УЕФА по россиянам неэффективна

Бывший вратарь сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили заявил, что позиция трёх вице-президентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), выступивших против допуска российских юношеских сборных до участия в международных турнирах, не имеет значения.

«Если в УЕФА приняли решение допустить Россию до соревнований, то оно наверняка было принято большинством голосов. Позиция трёх вице-президентов не имеет никакого смысла и неэффективна. Неважно, кто был против, потому что решение исполкома УЕФА не имеет обратного хода», — цитирует Кавазашвили РИА Новости.

По информации СМИ, три из пяти вице-президентов УЕФА выступили против возвращения российских сборных среди футболистов до 17 лет на международные турниры. В голосовании участвовали 20 членов исполкома. Отрицательно отнеслись к выдвинутой идее англичанин Дэвид Гилл, Лаура Макаллистер из Уэльса и поляк Збигнев Бонек.

Исполком УЕФА 26 сентября принял решение допустить в нейтральном статусе сборные России (игроки не старше 17 лет) к участию в международных турнирах.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что организация не шантажировала УЕФА переходом в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).