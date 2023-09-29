В фонде Исинбаевой объяснили неработающий сайт техническим сбоем

Представитель благотворительного фонда Елены Исинбаевой объяснила отказ работы сайта организации.

«Технический сбой. У нас всё работает», — приводит слова представителя фонда РИА Новости.

Представитель отметила, что на данный момент организация не ведёт деятельность из-за отсутствия средств от жертвователей.

28 сентября появилась информация, что фонд Исинбаевой приостановил работу в России. А ссылка официального сайта фонда переводит на страницу букмекерской конторы.

Фонд был открыт в 2013 году.

17 июля легкоатлетка заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. В сентябре 41-летняя россиянка сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.

Ранее Елена Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании».