В фонде Исинбаевой объяснили неработающий сайт техническим сбоем
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«Технический сбой. У нас всё работает», — приводит слова представителя фонда РИА Новости.
Представитель отметила, что на данный момент организация не ведёт деятельность из-за отсутствия средств от жертвователей.
28 сентября появилась информация, что фонд Исинбаевой приостановил работу в России. А ссылка официального сайта фонда переводит на страницу букмекерской конторы.
Фонд был открыт в 2013 году.
17 июля легкоатлетка заявила, что награды, которых она удостоена, и воинское звание от спортивного общества ЦСКА носят формальный характер. В сентябре 41-летняя россиянка сообщила, что возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.
Ранее Елена Вяльбе посоветовала Исинбаевой закрыть рот и «жить в своей Испании».