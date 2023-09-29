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Обвиняемый в домашнем насилии Антони вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий Антони вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед».
Обвиняемый в домашнем насилии Антони вернулся к тренировкам с «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru

«Как работодатель Антони, «Манчестер Юнайтед» решил, что он возобновит тренировки и будет доступен для участия в матчах, пока полиция проводит расследование», — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что данное решение может быть изменено в зависимости от развития событий.

Напомним, что бывшая девушка бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023-го. Она подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.

Позднее ещё две девушки обвинили Антони в агрессивном поведении.

Ранее МЮ включил обвиняемого в домашнем насилии Антони в заявку на сезон АПЛ.

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