МЮ включил обвиняемого в домашнем насилии Антони в заявку на сезон АПЛ
23-летний бразилец включён в финальную заявку команды, сообщает пресс-служба МЮ.
«Юнайтед» 16 сентября примет на своём поле «Брайтон» в пятом туре чемпионата Англии.
Напомним, что бывшая девушка бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023-го. Она подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.
Ранее сообщалось, что Антони опубликовал переписку с девушкой, которая обвинила его в насилии.