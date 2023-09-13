Узнать больше

МЮ включил обвиняемого в домашнем насилии Антони в заявку на сезон АПЛ

Короткая ссылка
Тренерский «Манчестер Юнайтед» не исключил, что сможет воспользоваться услугами нападающего Антони в сезоне-2023/24.

23-летний бразилец включён в финальную заявку команды, сообщает пресс-служба МЮ.

«Юнайтед» 16 сентября примет на своём поле «Брайтон» в пятом туре чемпионата Англии.

Напомним, что бывшая девушка бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023-го. Она подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.

Ранее сообщалось, что Антони опубликовал переписку с девушкой, которая обвинила его в насилии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить