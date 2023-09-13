МЮ включил обвиняемого в домашнем насилии Антони в заявку на сезон АПЛ

Тренерский «Манчестер Юнайтед» не исключил, что сможет воспользоваться услугами нападающего Антони в сезоне-2023/24.

23-летний бразилец включён в финальную заявку команды, сообщает пресс-служба МЮ.

«Юнайтед» 16 сентября примет на своём поле «Брайтон» в пятом туре чемпионата Англии.

Напомним, что бывшая девушка бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023-го. Она подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.

Ранее сообщалось, что Антони опубликовал переписку с девушкой, которая обвинила его в насилии.