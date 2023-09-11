Антони опубликовал переписку с девушкой, которая обвинила его в насилии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони опроверг обвинения в насилии.

«Я общался с Ингрид по переписке. Она захотела приехать в Манчестер, чтобы встретиться со мной, с явным намерением познакомиться поближе. Она спрашивала меня, какое бельё я предпочитаю. Я купил ей билет и забронировал для неё номер в отеле. Встретился с ней. После этого больше никогда с ней не встречался.

Все, о чём я рассказываю, подтверждается сообщениями в мессенджере, которые я не публикую полностью, чтобы сохранить право на частную жизнь», — приводит заявление Антони Globo.

Также Антони опубликовал в соцсети скриншоты переписки с девушкой, которая, если верить футболисту, сама писала ему откровенные смс.

Напомним, что бывшая девушка бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023-го. Она подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.

Позднее ещё две девушки обвинили Антони в агрессивном поведении.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отстранил Антони от тренировок.