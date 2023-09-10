«Манчестер Юнайтед» отстранил Антони от тренировок

«Манчестер Юнайтед» принял решение отстранить полузащитника Антони от тренировок с командой.

«Игроки, не принимавшие участия в международных матчах, должны вернуться к тренировкам в понедельник. Однако с Антони было решено, что он отложит своё возвращение до дальнейшего уведомления, чтобы рассмотреть обвинения», — говорится в сообщении.

Напомним, что бывшая девушка 23-летнего бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023-го.

По данным UOL, полиция проводит расследование на основе полученных видеозаписей, фотографий и сообщений Антони. Девушка подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.

Ранее Антони прокомментировал обвинения в агрессивном поведении.