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Антони — об обвинениях в насилии: я знаю правду, и она выйдет наружу

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони прокомментировал обвинения в агрессивном поведении.
Антони — об обвинениях в насилии: я знаю правду, и она выйдет наружу
  • Gettyimages.ru

«Это то, что даже не приходит мне в голову. Я знаю правду, и она выйдет наружу. Знаю, что многие травят меня, но правда всегда всплывает на поверхность.

У меня есть мать, сестра, и я бы никогда не хотел, чтобы с ними такое произошло. Я никогда не нападал и не буду нападать», — приводит слова Антони SBT.

Напомним, что бывшая девушка бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023-го. Она подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.

Ранее сообщалось, что ещё две девушки обвинили Антони в агрессивном поведении.

 

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