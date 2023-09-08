Daily Mail: футболиста МЮ Антони обвинили в агрессивном поведении ещё две девушки

Две девушки обвинили нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони в агрессивном поведении.

Как сообщает Daily Mail, ещё две женщины в Бразилии выступили с обвинениями против нападающего. Студентка Райсса де Фрейтас сообщила, что ей понадобилось лечение в больнице после нападения со стороны футболиста в прошлом году. 33-летний банкир Ингрид Лана заявила, что футболист проявил агрессию по отношению к ней.

Напомним, что бывшая девушка 23-летнего бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023-го.

По данным UOL, полиция проводит расследование на основе полученных видеозаписей, фотографий и сообщений Антони. Девушка подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по Антони.