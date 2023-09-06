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«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по Антони

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«Манчестер Юнайтед» опубликовал сообщение касательно ситуации с обвинением полузащитника Антони в домашнем насилии.
«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением по Антони
  • Gettyimages.ru

«Манчестер Юнайтед» принял к сведению обвинения, выдвинутые против Антони, и отмечает, что расследованием занимается полиция. Мы серьёзно относимся к этому вопросу и понимаем влияние этих обвинений и последующих сообщений на тех, кто пережил домашнее насилие», — сказано в заявлении.

Напомним, что бывшая девушка 23-летнего бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 по май 2023 года.

По данным UOL, полиция проводит расследование на основе полученных видеозаписей, фотографий и сообщений Антони. Девушка подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.

Ранее сообщалось, что Антони исключён из сборной Бразилии после обвинений в домашнем насилии.

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