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Антони исключён из сборной Бразилии после обвинений в домашнем насилии

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Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об исключении нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони из заявки национальной команды на матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года после обвинений в домашнем насилии.
Антони исключён из сборной Бразилии после обвинений в домашнем насилии
  • AP

«В свете фактов относительно Антони, которые стали известны 4 сентября и которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, футболист исключён из заявки сборной Бразилии», — говорится в заявлении на сайте CBF.

Напомним, что бывшая девушка 23-летнего бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023 года.

По данным UOL, полиция проводит расследование на основе полученных видеозаписей, фотографий и сообщений Антони. Девушка подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.

Ранее сообщалось, что Антони отрицает обвинения бывшей девушки в домашнем насилии.

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