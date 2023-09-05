Антони исключён из сборной Бразилии после обвинений в домашнем насилии
- AP
«В свете фактов относительно Антони, которые стали известны 4 сентября и которые необходимо расследовать, а также в целях защиты предполагаемой жертвы, футболист исключён из заявки сборной Бразилии», — говорится в заявлении на сайте CBF.
Напомним, что бывшая девушка 23-летнего бразильца заявила, что тот неоднократно нападал на неё в период с июня 2022 года по май 2023 года.
По данным UOL, полиция проводит расследование на основе полученных видеозаписей, фотографий и сообщений Антони. Девушка подала заявление на нападающего в бразильскую и английскую полицию.
Ранее сообщалось, что Антони отрицает обвинения бывшей девушки в домашнем насилии.