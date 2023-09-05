Антони отрицает обвинения бывшей девушки в домашнем насилии
«Я чувствую себя обязанным публично рассказать об обвинениях, жертвой которых я стал. Могу с уверенностью сказать, что они являются ложными и что уже представленные доказательства показывают, что я невиновен.
Мои отношения с мисс Габриэлой были бурными, со словесными оскорблениями с обеих сторон, но я никогда не применял никакой физической агрессии», — заявил Антони в соцсетях.
По информации СМИ, Габриэла Каваллин и её адвокат собрали 70-страничный документ, в котором собраны «доказательства» оскорбительного поведения бразильца.
Ранее сообщалось, что суд оправдал Райана Гиггза по делу об избиении девушки.