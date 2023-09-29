Божович: Абаскаль должен уже определиться с составом «Спартака»

Бывший главный тренер «Динамо» Миодраг Божович считает, что наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль должен сократить интенсивность ротации состава.

«Он экспериментирует с составом. Я не согласен с ним. Тренер должен определиться с составом и менять игроков, если они не играют хорошо или получили травму. Как может сыграться команда, если состав каждый раз меняется?» — цитирует Божовича «Чемпионат».

По его мнению, «Спартаку» повезло в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Динамо» (1:0).

«Не могу сказать, что выиграли по делу. Больше напрашивалась ничья. Со «Спартаком» всегда надо немного подождать, не надо делать какие-то выводы так рано», — добавил Божович.

«Спартак» по итогам девяти туров с 16 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (21).

Абаскаль возглавил столичную команду в июне 2022 года.

Ранее Абаскаль заявил, что Пруцев заслужил место в стартовом составе «Спартака» в матче с «Динамо».