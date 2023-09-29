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Игнатьев: словами о чемпионстве Юран хочет обратить внимание больших клубов

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что наставник нижегородского «Пари НН» Сергей Юран хочет обратить на себя внимание больших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Видимо, он хочет обратить внимание на себя больших футбольных людей и клубов. Это неплохо. Главное, чтобы такие слова не расходились с реальными делами», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

По его словам, похвально, что Юран ставит большие цели перед собой.

«Значит, он чувствует в себе творческий потенциал и уверенность для достижения таких целей», — добавил Игнатьев.

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Порту» дал понять, что через два года будет бороться за золотые медали чемпионата России с одним из топ-клубов.

«Пари НН» в сезоне-2023/24 по итогам девяти туров с 14 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее Юран заявил, что не простил бы себе, если бы не отпустил Сулейманова в «Локомотив».

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