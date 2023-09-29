Игнатьев: словами о чемпионстве Юран хочет обратить внимание больших клубов

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что наставник нижегородского «Пари НН» Сергей Юран хочет обратить на себя внимание больших клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Видимо, он хочет обратить внимание на себя больших футбольных людей и клубов. Это неплохо. Главное, чтобы такие слова не расходились с реальными делами», — цитирует Игнатьева «Матч ТВ».

По его словам, похвально, что Юран ставит большие цели перед собой.

«Значит, он чувствует в себе творческий потенциал и уверенность для достижения таких целей», — добавил Игнатьев.

Бывший нападающий московского «Спартака» и «Порту» дал понять, что через два года будет бороться за золотые медали чемпионата России с одним из топ-клубов.

«Пари НН» в сезоне-2023/24 по итогам девяти туров с 14 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Ранее Юран заявил, что не простил бы себе, если бы не отпустил Сулейманова в «Локомотив».