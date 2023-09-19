Юран: не простил бы себе, если бы не отпустил Сулейманова в «Локомотив»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о переходе Тимура Сулейманова в «Локомотив».

«Тимур показывал хороший уровень. Но чисто по-человечески я его понимаю. Мог не отпустить его. Не простил бы себе, если бы не отпустил Сулейманова в «Локомотив». У него есть мечта играть в клубе повыше. Это решение мне далось непросто. Понимаю Тимура. Желаю ему закрепиться в составе», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» арендовал футболиста с правом выкупа до конца сезона-2023/24.

22-летний форвард является воспитанником «Локомотива». В 2020 году форвард присоединился к нижегородскому клубу. В сезоне-2023/24 Сулейманов провёл за «Пари НН» десять матчей во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее защитник «Локомотива» Марк Мампасси перешёл на правах аренды в бельгийский «Кортрейк».