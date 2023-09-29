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Шипов считает отсутствие Непомнящего и Карякина потерей для чемпионата России

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Гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что отсутствие Яна Непомнящего и Сергея Карякина в суперфинале чемпионата России по шахматам является потерей для турнира.

«Я бы очень хотел видеть на турнире Яна Непомнящего, Сергея Карякина. Конечно, их отсутствие — это потеря. Если говорить о тех, кто уехал, то вспоминать их смысла уже нет», — цитирует Шипова ТАСС.

Он также выразил сожаление, что в турнире не примут участия трёхкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук, победитель командного чемпионата мира Дмитрий Андрейкин, чемпион мира по рапиду Даниил Дубов.

«К сожалению, призовой фонд соревнований не такой уж большой, соответственно нет и сильнейших шахматистов», — добавил Шипов.

Непомнящий и Карякин являются участниками матчей за звание чемпиона мира. 

Чемпионат России пройдёт с 30 сентября по 13 октября в Пушкине (Ленинградская область).

Ранее сообщалось, что Ян Непомнящий стал победителем турнира Levitov Chess Week 2023.

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