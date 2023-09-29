Журова считает, что CAS намеренно оттягивает решение по делу Валиевой

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) специально растягивает процесс по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.

«Это намеренное затягивание процесса, какие-то истории начали вспоминать, которых не было», — цитирует Журову ТАСС.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту подчеркнула, что CAS оттягивает возможность возвращения 17-летней фигуристки.

«Всё это нервы, сколько они её будут мучить? Это подвешенное состояние, в мире на неё все смотрят — то ли преступник, то ли нет», — добавила Журова.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что WADA продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации Валиевой.