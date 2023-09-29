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Журова считает, что CAS намеренно оттягивает решение по делу Валиевой

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Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) специально растягивает процесс по делу олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.

«Это намеренное затягивание процесса, какие-то истории начали вспоминать, которых не было», — цитирует Журову ТАСС.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту подчеркнула, что CAS оттягивает возможность возвращения 17-летней фигуристки.

«Всё это нервы, сколько они её будут мучить? Это подвешенное состояние, в мире на неё все смотрят — то ли преступник, то ли нет», — добавила Журова.

Первые слушания по поводу положительного допинг-теста Валиевой прошли с 26 по 28 сентября. Слушания возобновятся 9 ноября.

Напомним, что церемония награждения соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы на чемпионате России.

Ранее сообщалось, что WADA продолжает настаивать на четырёхлетней дисквалификации Валиевой.

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